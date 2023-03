Tennis: Sinner, ‘con Wawrinka è stata una partita difficile, felice di essere ancora in corsa’

Marzo 15, 2023

Palm Springs, 15 mar. -(Adnkronos) – “Oggi il punteggio è bugiardo. Penso che entrambi abbiamo giocato molto bene, ci sono stati molti scambi lunghi, lui mi è sempre stato molto vicino”. Queste le parole di Jannik Sinner, dopo la vittoria per 6-1, 6-4 su Stan Wawrinka che lo qualifica ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells. Sinner, che salvato otto palle break su nove, ammette di essere stato anche un po’ fortunato sul 4-3 nel secondo set, nel game in cui salvato due chance per il possibile controbreak. “Sun una Stan ha sbagliato la risposta di pochissimo -aggiunge il 21enne altoatesino-. Oggi è stata davvero una partita molto difficile, sono felice di essere ancora in corsa”.