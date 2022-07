Luglio 6, 2022

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Mi sono goduta la battaglia là fuori, ieri. Voglio portare queste esperienze con me e tornare al campo di allenamento per migliorare. Congratulazioni Novak e grazie a tutti per lo straordinario sostegno di queste ultime settimane”. Così su Instagram Jannik Sinner all’indomani del ko in 5 set nei quarti di finale di Wimbledon contro Novak Djokovic.