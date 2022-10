Tennis: Sinner dà forfait all’Atp di Firenze, ‘devo riposare’

Ottobre 4, 2022

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – Jannik Sinner dà forfait al torneo Atp 250 di Firenze in programma la prossima settimana. Il 21enne altoatesino dovrà osservare un periodo di riposo dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nel terzo set della semifinale di Sofia contro Holger Rune. E’ questo il responso degli esiti a cui si è sottoposto il numero 1 azzurro, scivolato al 12° posto del ranking mondiale e a caccia del pass per le Atp Finals di Torino. “E’ stato frustrante dovermi ritirare la scorsa settimana -ha scritto in un post su Instagram-. Ho parlato con il mio medico e mi è stato detto che ho bisogno di prendermi una pausa per riprendermi. Sfortunatamente ciò significa che perderò il torneo della prossima settimana a Firenze. E’ tempo di riposare per tornare più forti”.