Tennis: Sinner-Djokovic, serbo doppia il rivale nelle quote, ma 3 italiani su 4 scelgono Jannik

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – Gli italiani non si fidano dei bookmaker e puntano su Sinner. Tre su quattro credono nel momento d’oro dell’altoatesino e nel suo trionfo agli Australian Open, mentre solo l’11%, secondo le stime di Better e Goldbet, ha scommesso sull’undicesimo titolo di Djokovic. La passione degli italiani si scontra con le quote di Newgioco e Planetwin365, che vedono il serbo doppiare l’azzurro sia per la vittoria del trofeo, 1,75 contro 3,75, sia per il testa a testa della semifinale, 1,45 contro il 2,70. Un apparente squilibrio che Jannik proverà a ribaltare, forte di un percorso praticamente impeccabile, senza alcun set perso, e delle due vittorie ottenute sul rivale a fine 2023.