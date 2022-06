Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Jannik Sinner rientrerà nel torneo Atp di Eastbourne, al via nel weekend, uno degli appuntamenti sui campi in erba in preparazione di Wimbledon. “E’ stato davvero frustrante per me ritirarmi al Roland Garros, ma volevo far sapere che il mio ginocchio sta meglio e mi sto preparando con il mio team per Eastbourne. Sono entusiasta di arrivare domani nel Regno Unito in vista della stagione sull’erba”, ha spiegato lo stesso Sinner in un post su Instagram.