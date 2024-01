Tennis: Sinner in finale all’Australian Open, Djokovic battuto in 4 set (3)

Gennaio 26, 2024

(Adnkronos) – Avvio perfetto di Sinner che domina i primi due set, in cui sfrutta la falsa partenza del dieci volte vincitore del torneo, in difficoltà e molto falloso (54 errori non forzati), non rischiando mai nulla grazie a un servizio potente e preciso, il contrario di quello del serbo che cede 4 volte la battuta: 6-1, 6-2 e due set a zero Sinner. Un film già visto a Wimbledon 2022, ma questa volta dall’epilogo differente. La reazione della tigre ferita non tarda ad arrivare: Djokovic salva un match point nel tie-break del terzo set, portato a casa più con il cuore che con la tattica. Sinner però non si scompone di un millimetro: prime vincenti, ace nei pressure-point, righe prese di dritto e di rovescio, il tutto unito a una forma fisica straordinaria. Il break a inizio quarto set che lo issa 3-1 viene naturale, così come il sorriso e le braccia larghe a fine partita. La finale non è più un sogno ma realtà.