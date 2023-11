Tennis: Sinner-mania anche tra politici, da Renzi a Gentiloni in campo per tifare per l’azzurro

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Una partita di Jannik Sinner “ormai sta diventando quasi come una partita nazionale di calcio, in alcuni casi addirittura supera la Nazionale”. Le parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, danno bene l’idea dell’entusiasmo che accompagna le vittorie del tennista italiano e l’attesa per l’incontro che tra pochi minuti lo opporrà nuovamente a Novak Djokovic per la finalissima dell’Atp Finals. Un sentimento contagioso che si espande nei vari settori sociali, naturalmente anche nel mondo politico.

Diversi i vari esponenti che in questi giorni hanno seguito e applaudito le imprese di Sinner e che si apprestano a seguirlo anche in questo ultimo appuntamento. In particolare si segnalano il commissario europeo Paolo Gentiloni e l’ex premier Matteo Renzi, che in questi minuti si stanno sintonizzando in tv per non perdere un attimo della finale.

