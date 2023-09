Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. – (Adnkronos) – “Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro Paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo”. Così sui propri profili social Jannik Sinner ufficializza il suo forfait per le sfide di Coppa Davis della prossima settimana a Bologna.