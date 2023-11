Tennis: Sinner, ‘oggi ero più nervoso, questa vittoria vuol dire tanto’**

Novembre 16, 2023

Torino, 16 nov. – (Adnkronos) – “Oggi ero più nervoso ma ho giocato bene i momenti importanti. E’ stato difficile, non avevo mai vinto con lui, il pubblico oggi mi ha aiutato tanto”. Così Jannik Sinner dopo la vittoria in tre set su Holger Rune alle Atp Finals di Torino, dove arriva in semifinale da primo nel girone e da imbattuto. “Vuole dire tanto aver vinto, ho avuto tante occasioni nel 3° set, ma non riuscivo a fare il break. E’ stata comunque una buona partita”, aggiunge il 22enne altoatesino che tornerà in campo sabato per la semifinale.