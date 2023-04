Tennis: Sinner, ‘oggi non ero al meglio, spero in futuro di vincere il torneo’

Aprile 2, 2023

Miami, 2 apr. – (Adnkronos) – “Stamattina mi sono svegliato non al meglio. Non stavo benissimo, ma grazie per il sostegno che mi avete dato, vuol dire tanto. Oggi non ho giocato bene, ci riproverò il prossimo anno. Spero in futuro di vincere il titolo”. Queste le parole di Jannik Sinner dopo la sconfitta in finale contro Daniil Medvedev al torneo Atp Masters 1000 di Miami. “Complimenti Daniil, non solo per questo torneo ma per le ultime cinque finali. Hai giocato un tennis incredibile, tu e il tuo team state facendo un lavoro incredibile. Adesso inizia la stagione su terra, vediamo come te la caverai lì. Ti auguro il meglio. Io ringrazio tutti i componenti della mia squadra, ci vediamo l’anno prossimo”, conclude Sinner.