Tennis: Sinner, ‘significa molto essere agli ottavi, mi ha fatto bene atmosfera Londra’

Luglio 1, 2022

Londra, 1 ug. – (Adnkronos) – “Ho cercato di preparare il match in modo migliore ed è andata bene. Prima del torneo pensavo a vincere un solo incontro, sono contento di essere arrivato agli ottavi, significa molto”. Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su John Isner che lo qualifica agli ottavi di finale a Wimbledon. “Mi auguro che Isner stia bene, mi è sembrato che a metà terzo set abbia cominciato ad avere problemi. Come ho fatto a migliorare sull’erba? Forse l’atmosfera di Londra, match dopo match sono più in confidenza su questa superficie“, aggiunge il numero 13 del mondo.