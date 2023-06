Tennis: Sinner, ‘sono pronto per Wimbledon’

Giugno 26, 2023

Londra, 26 giu. – (Adnkronos) – Jannik Sinner sarà regolarmente in campo a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in programma dal 3 al 16 luglio (diretta Sky Sport e streaming su Now). L’azzurro, che sarà l’ottava testa di serie del seeding e che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale (battuto da Novak Djokovic dopo essere stato avanti due set a zero), ha ricevuto il via libera dai medici dopo l’infortunio rimediato venerdì scorso nei quarti di finale ad Halle contro Alexander Bublik. Sinner, dopo un recupero, aveva sentito tirare la gamba sinistra e si era precauzionalmente ritirato. La risonanza ha dato esito negativo e Sinner è così potuto partire per Londra. “Grazie Halle per l’opportunità di giocare la scorsa settimana -scrive il 21enne altoatesino su Instagram-. Spero di tornare l’anno prossimo. Non è mai facile ritirarsi, ma dovevo fare ciò che era giusto per il mio corpo in quel momento. Dopo alcuni giorni di riposo e consultando il mio medico sono felice di condividere con voi che sarò pronto per Wimbledon”.