Tennis: Sinner vince anche a Vienna, bookie quotano la vittoria alle Atp Finals

Ottobre 29, 2023

Roma, 29 ott. – (Adnkronos) – Jannik Sinner non vuole più fermarsi. A meno di un mese dal trionfo di Pechino, che gli era valso il best ranking alla quarta posizione il tennista italiano fa suo anche l’Atp 500 di Vienna, consolidando la posizione e soprattutto superando per la seconda volta a ottobre la bestia nera Daniil Medvedev. L’altoatesino diventa così tra i candidati per la vittoria alle Finals di Torino secondo i bookmaker: un suo trionfo nell’appuntamento di metà novembre vale 5,50 la posta su Snai. Il balzo in avanti di Sinner in classifica si riflette anche nelle quote di una prima vittoria Slam nel 2024: un successo dell’azzurro in uno dei quattro tornei più importanti si gioca infatti a 3,50 su Snai. Prima delle Finals è però in programma il Masters 1000 di Parigi Bercy, dove Sinner scenderà in campo partendo dai sedicesimi di finale: un altro titolo dopo quello di Vienna è quotato a 9,25 su Newgioco. Davanti a lui solo Djokovic, visto a 2,85, Alcaraz a 4,75 e Medvedev a 7,25.