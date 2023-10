Tennis: Sinner, ‘vittoria speciale, tra le più belle della mia carriera’

Ottobre 29, 2023

Vienna, 29 ott. – (Adnkronos) – “È stata una lotta fisica e mentale. Ho giocato bene nel primo set, sono riuscito a rientrare quando lui era avanti di un break. Nel secondo set lui ha cercato di allungare gli scambi e ha avuto la meglio, nel terzo ho avuto tante palle break e sono riuscito a sfruttarle. Sono contento di come ho gestito il match”. Così Jannik Sinner a caldo dopo la vittoria in tre set su Daniil Medvedev nella finale del torneo Atp 500 di Vienna. “Questa partita è tra le cinque più belle della mia carriera -aggiunge il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo-. Giocare finali è speciale, soprattutto contro Daniil con cui ho perso tante volte. La vittoria a Pechino mi ha dato fiducia, ma stavolta è stato completamente diverso ma sono contento di come mi sono adattato”.