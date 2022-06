Tennis: Thiem salta Wimbledon, tornerà a Baastad a luglio

Giugno 16, 2022

Halle, 16 giu. (Adnkronos) – L’austriaco Dominic Thiem, campione degli Us Open dal 2020, salterà Wimbledon quest’anno mentre continua a lottare per ritrovare la forma migliore dopo il ritorno da un infortunio al polso. Il 28enne Thiem ha giocato sette partite da quando è tornato a marzo ma non ha ancora registrato una vittoria. Attualmente è classificato 352° nel mondo. Thiem ha perso l’ultima volta al primo turno del Roland Garros dopo un blocco di allenamento in casa sulla terra battuta e tornerà al Tour per un altro evento sulla terra battuta a Baastad a luglio piuttosto che disputare lo slam sull’erba a Londra.