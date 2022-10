Tennis: Tiley, ‘Djokovic vorrebbe tornare a Melbourne ma decisione spetta al Governo’

Ottobre 12, 2022

Melbourne, 12 ott. – (Adnkronos) – “Ovviamente Djokovic vorrebbe fortemente tornare a giocare l’Australian Open ma sa che la decisione finale spetta al Governo federale”. Così il Ceo di Tennis Australia, Craig Tiley, in merito alla possibilità di vedere Novak Djokovic in campo all’Open d’Astralia del prossimo gennaio. Sul 35enne serbo pende un bando di tre anni che gli è stato dato dal governo australiano in occasione della sua espulsione dal paese lo scorso gennaio per essere entrato senza essere vaccinato contro il Covid. “Novak ha accettato questa situazione -aggiunge Tiley in conferenza stampa-. E’ una questione privata tra lui e il governo. Certamente a noi farebbe piacere averlo in campo, si tratta di un campione che a Melbourne ha vinto 9 volte”.