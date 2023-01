Tennis: Tsitsipas rende onore a Djokovic, ‘ammiro quello che hai fatto per nostro sport’

Gennaio 29, 2023

Melbourne, 29 gen. (Adnkronos) – “Congratulazioni Nole, non ci sono più parole per quello che hai fatto. Siamo cresciuti in maniera simile, è stato un percorso straordinario e ammiro quello che hai fatto per questo sport: mi rendi un giocatore migliore”. Queste le parole di Stefanos Tsitsipas dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nella finale dell’Australian Open. “Novak fa uscire il meglio di me, lavoro tutta la vita per crearmi un’opportunità come questa e lui è il più grande di sempre -aggiunge il 24enne greco durante la cerimonia di premiazione-. Grazie per aver spinto tutti i giocatori a dare ancora di più, rendendo lo sport migliore. Non è facile perdere un’altra finale Slam, ma sono sempre pronto a lavorare ancora di più. Grazie al mio team per il cammino che stiamo facendo insieme, sono felice di avere queste persone al mio fianco con le stesse ambizioni e obiettivi. Sono privilegiato a fare questo sport per lavoro. Grazie ai tifosi greci che tutte le volte mi fanno sentire come se fossi a casa. Tornare in Australia mi fa tornare in mente tante belle cose”.