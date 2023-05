Tennis: Tsitsipas visita la mostra ‘Futura’ ospitata da Sport e Salute nella Casa delle Armi

Maggio 14, 2023

Roma, 14 mag. – (Adnkronos) – Il numero 5 del ranking Atp Stefanos Tsitsipas, dopo aver sconfitto con un doppio 6-3 il portoghese Nuno Borges agli Internazionali Bnl d’Italia, ha scelto di concedersi qualche minuto di relax visitando il complesso della Casa delle Armi e, in particolare, la Biblioteca che ospita la mostra ‘Futura’. Il tennista greco, che nel suo percorso al Foro sarà chiamato a sfidare l’italiano Lorenzo Sonego, dopo aver lasciato il calco della sua mano sull’iconica terra rossa che fa parte dell’installazione dell’artista Harry Greg, ha avuto modo di vivere l’esperienza che lo ha portato a conoscere, attraverso rendering video, la riqualificazione dell’intera area del Parco del Foro Italico. Poi, sugli schermi a 360 gradi, lo staff di Sport e Salute e Fitp ha mandato in onda a sorpresa un video sulle imprese più emozionanti del campione greco. “Grazie sia per questo video e sia per avermi permesso di conoscere questo luogo – ha commentato Tsitsipas -. Roma è sempre stato uno dei tornei che mi piace più vivere, soprattutto per il fascino della città e di questi campi. Quest’anno – ha confessato poi al Presidente ed AD di Sport e Salute, Vito Cozzoli che lo ha accompagnato nel corso della mostra – avete reso ancora più magico questo site. Spero di andare fino in fondo al torneo anche per poter rimanere più giorni qui a Roma”.