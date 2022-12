Tennis: United Cup, azzurri battono 3-2 il Brasile, decisive le vittorie di Berrettini e Bronzetti

Dicembre 30, 2022

Brisbane, 30 dic. – (Adnkronos) – L’Italia ha battuto 3-2 il Brasile nella sfida valida per il Gruppo E della United Cup, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. La squadra azzurra, quinta testa di serie, inserita nel Gruppo E con Brasile e Norvegia, gioca al Queensland Tennis Centre di Brisbane.

Nella notte italiana Matteo Berrettini, numero 16 del mondo si è imposto per 6-4, 7-6 (9-7), in un’ora e 56 minuti, su Thiago Monteiro, numero 71 Atp, tornando al successo in singolare dopo oltre due mesi (la finale di Napoli persa contro Musetti lo scorso 23 ottobre il suo ultimo match ufficiale). Prestazione monstre al servizio del 26enne romano che ha vinto l’88% dei punti con la prima (38 su 43), non ha concesso nemmeno una palla-break e ha dettato il ritmo dello scambio con il diritto ogni volta che ha potuto.

Quindi Lucia Bronzetti, numero 54 Wta, ha completato l’opera liquidando 6-0, 6-2, in un’ora e 17 minuti, Laura Pigossi, numero 118 del ranking. In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello/Matteo Berettini che hanno ceduto 6-4, 6-7 (4-7), 10-4, in un’ora e 54 minuti, a Luisa Stefani/Rafael Matos, che hanno reso meno pesante il passivo per il Brasile.