Agosto 28, 2023

New York, 28 ago. – (Adnkronos) – Esordio vincente per la campionessa in carica Iga Swiatek allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, la via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la svedese Rebecca Peterson, numero 86 del ranking Wta, con il tempo di 6-0, 6-1 in 59 minuti.