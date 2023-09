Tennis: Us Open, Gauff agli ottavi, Rybakina ko

Settembre 2, 2023

New York, 2 set. – (Adnkronos) – Seconda vittoria in rimonta in tre partite per Cori Gauff, approdata per il secondo anno di fila agli ottavi di finale allo Us Open, ultimo Slam del 2023, dotato di un montepremi record di 65 milioni di dollari, di scena sui campi in cemento dell’Usta Billie Jean King Center di Flushing Meadows a New York. Sul palcoscenico dell’”Arthur Ashe Stadium” la 19enne di Atlanta (Georgia), numero 6 del ranking Wta e del seeding, ha superato 3-6, 6-3, 6-0, in poco più di due ore di partita, la belga Elise Mertens, numero 32 del mondo e del tabellone. Gauff ha messo a referto 35 vincenti a fronte di 25 errori non forzati: 28 contro 39 il bilancio della sua avversaria, con ben 31 gratuiti commessi negli ultimi due set. “Penso che forse questo poteva essere un incontro che in passato avrei potuto perdere, soprattutto dopo aver subìto il contro-break immediato nel secondo set -ha detto la statunitense-. Sto cercando di capire queste situazioni per affrontarle nel miglior modo possibile”.

Saluta New York, invece, Elena Rybakina. La kazaka, numero 4 del ranking e del seeding, ha ceduto 6-3, 6-7 (6-8), 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore e tre quarti, alla rumena Sorana Cirstea, numero 30 Wta e 30esima testa di serie. Rybakina non ha raccolto quanto di solito con la sua arma migliore, il servizio, che l’ha tradita anche sul match-point, sul quale ha commesso il quarto doppio fallo della sua partita. Non tantissima differenza nei vincenti messi a segno, 30 per Rybakina e 33 per Cirstea: tutta un’altra faccenda invece per gli errori non forzati con la kazaka che ne ha commessi ben 56 contro i 42 della rumena.