Tennis: Us Open, Sinner contro Hanfmann al 1° turno, Berrettini sfida Humbert

Agosto 24, 2023

New York, 24 ago. – (Adnkronos) – Sorteggiato il tabellone dello US Open. Sei gli italiani direttamente ammessi nel main draw, in attesa della conclusione delle qualificazioni. Jannik Sinner, numero 6 del mondo, arriva a New York sulla scia del primo successo in carriera in un Masters 1000, a Toronto ed esordirà contro Yannick Hanfmann, numero 54 Atp.

Sinner potrebbe incontrare al secondo turno Lorenzo Sonego, numero 38 del ranking che esordirà contro un qualificato, così come Lorenzo Musetti, numero 18 del mondo. Matteo Berrettini, 36, debutta contro il francese Ugo Humbert, mentre Matteo Arnaldi, 62, fa il suo esordio nel main draw dello US Open contro l’australiano Jason Kubler, numero 86. Infine Marco Cecchinato esordirà con il russo Roman Safiullin, numero 61.