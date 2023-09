Tennis: Us Open, Sinner ritrova Wawrinka, i bookie spingono l’italiano agli ottavi

Settembre 1, 2023

New York, 1 set. – (Adnkronos) – Dopo la vittoria nel derby contro Lorenzo Sonego, Jannik Sinner è approdato al terzo turno dello Us Open, dove lo attende Stan Wawrinka. Il trentottenne svizzero, primo avversario di Jannik in uno Slam proprio a New York nel 2019, sta mettendo in mostra ancora una volta un’ottima condizione in questo torneo. Gli esperti di William Hill e Newgioco, però, puntano ancora su Sinner, vincente in entrambi gli incroci tra i due già avvenuti quest’anno. Il successo del numero uno d’Italia si gioca a 1,15 contro i 5,50 dell’avversario.

Per quanto riguarda il set betting, in cima alla lavagna c’è il 3-0 in favore dell’altoatesino a 2,06, seguito dal 3-1 a 3,33. Una vittoria di Wawrinka per 3-2 paga 12,60 volte la posta. I betting analyst non si aspettano un incontro breve e poco dispendioso, anzi, puntano sulla possibilità di set lunghi: l’Over 32.5 game totali prevale a 1,53 sull’Under 32.5 a 2,31. Dopo la vittoria su Sonego, Sinner comincia a sognare anche il primo trionfo slam: l’affermazione in questi Us Open paga 15 volte la posta.