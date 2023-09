Tennis: Us Open, Vondrousova e Keys ai quarti

Settembre 4, 2023

New York, 4 set. – (Adnkronos) – La campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova approda ai quarti di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La ceca, numero 9 del mondo e del seeding, supera in rimonta la statunitense Peyton Stearns, numero 59 del ranking Wta, con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-3, 6-2 in due ore e 13 minuti. Vondrousova affronterà la statunitense Madison Keys, numero 17 del mondo e del tabellone, vincitrice nel derby a stelle e strisce con Jessica Pegula, numero 3 Wta e terza testa di serie, per 6-1, 6-3 in poco più di un’ora di gioco.