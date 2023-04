Tennis: Vavassori, ‘battere Murray un sogno diventato realtà, è la mia vittoria più grande’

Aprile 27, 2023

Madrid, 27 apr. – (Adnkronos) – “Per un set e mezzo ho giocato il miglior tennis della mia vita. E’ un sogno che diventa realtà”. Queste le parole di Andrea Vavassori dopo la vittoria al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid contro l’ex numero uno del mondo Andy Murray. “E’ la mia vittoria più grande, per giunta in un torneo così importante, su un campo come questo e contro un campione come lui che ho seguito per tutta la carriera, uno che è un eroe per tutti quelli che frequentano il tour. Sul 6-2, 4-3 lui è stato molto bravo quando mi ha brekkato e alla fine…è stata solo gioia”, aggiunge il 27enne piemontese.