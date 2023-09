Tennis: Volandri avvisa gli azzurri, ‘Olanda squadra molto compatta’

Settembre 19, 2023

Roma, 19 set. – (Adnkronos) – “Siamo orgogliosi di aver centrato anche quest’anno la qualificazione alle Final 8 di Malaga. La nostra corsa verso il titolo partirà dall’Olanda che benissimo ha fatto nella fase a gironi, vincendo il suo gruppo con merito: sono una squadra molto compatta, con un grandissimo doppio e si adattano molto bene alle superfici rapide, come quelle viste nei giorni di Davis”. Così il capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri commenta l’esito del sorteggio di quarti di finale che opporrà gli azzurri all’Olanda. “Per quel che ci riguarda, a Bologna abbiamo dimostrato di avere una squadra estremamente competitiva e combattiva -aggiunge Volandri-. Soprattutto nei momenti più difficili, i ragazzi hanno dato tutto. Siamo stati in grado sul campo – con orgoglio, determinazione e tanta qualità – di ribaltare le prospettive. Ora arriva il difficile ma anche il più bello. A prescindere da chi ci sarà a Malaga, sono certo che la squadra darà un’ulteriore dimostrazione di compattezza. Ci faremo trovare pronti e come sempre daremo il massimo, con l’obiettivo di riportare in Italia un trofeo che manca ormai da troppo tempo”.