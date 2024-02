Tennis: Volandri, ‘emozione incredibile, incontro in Quirinale sia un arrivederci’

Febbraio 1, 2024

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “E’ un’emozione incredibile, Mattarella ha usato parole toccanti nei nostri e miei confronti. É ferratissimo sul tennis e ci segue”. Così Filippo Volandri, capitano azzurro di Coppa Davis, uscendo dal Quirinale dopo l’incontro con Mattarella per il successo in Coppa Davis. “Ora le aspettative sono più alte, così come le responsabilità. Speriamo l’incontro di oggi sia un arrivederci”, ha aggiunto.

“Non ci dobbiamo però aspettare che Jannik vinca tutti gli Slam o che ogni anno si vinca la Coppa Davis, ma è molto importante trasmettere il messaggio di impegno, lavoro duro e semplicità”, ha aggiunto Volandri che parlando delle Olimpiadi di Parigi ha poi concluso: “Una medaglia? Ci proveremo, ma non so se sarà quest’anno”.