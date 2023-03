Tennis: Volandri, ‘Sinner sta incastrando i pezzi del puzzle, Musetti ci arriverà’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – C’è grande attesa per l’esordio dei giocatori italiani nel primo Atp Masters 1000 della stagione ad Indian Wells. A fare il punto sulla condizione degli azzurri alla vigilia del torneo californiano è qualcuno che li conosce molto bene: Filippo Volandri. Intervistato dal Corriere dello Sport, il capitano dell’Italia in Coppa Davis ha così commentato l’imminente impegno degli azzurri: “Ad Indian Wells mi dicono stia facendo freddo, e vedremo quanto inciderà il vento. Là è un paradiso, ma le condizioni sono difficili perché a seconda dell’orario può fare caldissimo oppure freddissimo ed il rimbalzo cambia di conseguenza. Adattarsi è fondamentale ma non è facile – ha proseguito Volandri ,- e se guardiamo in casa nostra, prima di arrivare in California Sinner ha giocato indoor, Musetti sulla terra e Berrettini ha fatto preparazione prima di Acalpulco; solo Sonego ha scelto tornei sul veloce outdoor come Doha e Dubai. Berrettini giocherà? Sono aggiornato sulle sue condizioni ma non sono io a doverne parlare, spero sia in grado di scendere in campo”.

Conosciuto l’esito del sorteggio del main draw di Indian Wells, è spiccato all’occhio il possibile derby al terzo turno fra Sinner e Musetti. “Stanno vivendo momenti diversi della carriera – ha commentato il capitano azzurro di Davis -. Lorenzo ha raccolto poco dalla trasferta sudamericana e sta vivendo una fase di crescita che Jannik ha già superato, il ranking per lui è il termine ultimo di un processo che va oltre i risultati al momento. É normale avere delle difficolta nel cammino per arrivare in alto, capita anche a tennisti come Rafa o Nole. Jannik invece sta facendo molto bene e sta facendo sue le competenze aggiunte lo scorso anno, il ritorno all’aperto lo costringerà ad adattarsi a condizioni meno favorevoli di quelle indoor ma lui è un giocatore che sta iniziando a incastrare i pezzi del puzzle”.

Volandri ha poi fatto il punto sulla squadra italiana di Coppa Davis che, dopo aver sfiorato l’atto conclusivo alle final four di novembre a Malaga, tornerà in campo direttamente per le Finals 2023 avendo ricevuto una wild card al posto dei preliminari di febbraio. “Quest’anno abbiamo guadagnato una settimana di calendario, ma le sfide dopo Australian Open e US Open possono essere uno svantaggio per chi ha giocatori che vanno in fondo – ha dichiarato l’ex n.25 ATP -. Grazie alla wild card abbiamo evitato il playoff, che da un lato ci avrebbe permesso di fare gruppo ma dall’altro ci avrebbe messo in difficoltà la settimana subito dopo lo Slam. L’obiettivo resta la conquista del titolo? Quando siamo al completo possiamo ambire alla vittoria. A fine stagione però ci sono tante incognite e non è facile per le Nazionali e i rispettivi capitani”.