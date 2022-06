Tennis: Wimbledon, Berrettini e Nadal si allenano sul campo centrale

Giugno 23, 2022

Londra, 23 giu. – (Adnkronos) – Evento storico sul campo centrale di Wimbledon, aperto per la prima volta per una sessione di allenamento ai protagonisti che da lunedì prenderanno il via al terzo Slam stagionale. A testare per primi l’erba del campo principale dell’All England Club sono stati Rafael Nadal e Matteo Berrettini. I due sotto gli occhi vigili dei rispettivi coach, hanno dato vita a una partitella davvero intensa. Alla fine della sessione, dagli spogliatoi è spuntato un altro grande favorito, Novak Djokovic, si è presentato per testare l’erba del Centrale e ha avuto un incontro ravvicinato con Berrettini, battuto dodici mesi fa in finale. Il sei volte campione ha scelto come sparring il croato Marin Cilic, finalista nel 2017 e uno dei giocatori più in forma sull’erba