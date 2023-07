Luglio 6, 2023

Londra, 6 lug. – (Adnkronos) – Marco Cecchinato esce di scena al primo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. L’azzurro, numero 89 del mondo, cede al cileno Nicolas Jarry, numero 28 del ranking Atp e 25 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4, 6-1 in due ore e 25 minuti.