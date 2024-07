Tennis: Wimbledon, De Minaur si ritira per infortunio, Djokovic in semifinale senza giocare

10 Luglio 2024

Londra, 10 lug. (Adnkronos) – Brutte notizie per Alex De Minaur. Il campione australiano si ritira dalla sua partita dei quarti di finale di Wimbledon contro Novak Djokovic. Il numero 9 del ranking Atp lunedì si è infortunato durante il match point contro Fils negli ottavi e non è riscito a recuperare. In questo modo Nole, 7 volte campione sull’erba londinese, arriva in semifinale senza giocare.