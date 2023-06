Tennis: Wimbledon, Djokovic favorito per i bookie seguito da Alcaraz

Giugno 30, 2023

Londra, 30 giu. – (Adnkronos) – Novak Djokovic contro tutti. È il serbo il grande favorito per la vittoria del torneo di Wimbledon, al via lunedì all’All England Club. Nole, sulla lavagna Snai, parte da una quota di 1,70, segno della grande fiducia da parte dei bookmaker. Alle spalle di Djokovic, che ha vinto sette volte sull’erba londinese, ecco Carlos Alcaraz: il trionfo dello spagnolo si gioca a quattro volte la posta. Poi una voragine: per trovare altri nomi sul tabellone antepost bisogna arrivare alla quota di 20 collegata al russo Daniil Medvedev (che torna a giocare dopo l’esclusione degli atleti russi nel 2022) e a Jannik Sinner: l’altoatesino è la grande speranza del tennis azzurro.

A Wimbledon tornerà in campo anche Matteo Berrettini, in una stagione disgraziata per il romano, sempre alle prese con diversi problemi fisici: il suo successo, in un torneo in cui due anni fa raggiunse la finale, paga 66. Lorenzo Musetti parte da 150, Lorenzo Sonego da 250. La possibilità che un tennista italiano possa conquistare Londra, infine, è offerta a 12. Tra le donne, la sfida sembra ristretta a tre giocatrici: dominano la lavagna la polacca Iga Swiatek e la kazaka Elena Rybakina, entrambe a 4,50, con la bielorussa Aryna Sabalenka subito dietro a 6,00. Per trovare un’italiana bisogna arrivare alla quota di 75 associata a Camila Giorgi, con Martina Trevisan addirittura a 500.