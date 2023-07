Tennis: Wimbledon, ostacolo De Minaur per Berrettini, in quota l’azzurro è sfavorito

Luglio 6, 2023

Londra, 6 lug. – (Adnkronos) – Matteo Berrettini ha superato Lorenzo Sonego nel derby del primo turno di Wimbledon 2023, che si è giocato su tre giorni a causa della pioggia. Il tennista romano è tornato alla vittoria dopo i numerosi problemi fisici, ed è ora chiamato ad affrontare Alex De Minaur per confermare la crescita. Secondo gli esperti di Scommessemania e Newgioco, però, è l’australiano a partire con i favori del pronostico: il successo del numero 17 al mondo viene offerto rispettivamente a 1,59 e 1,63, mentre per la vittoria di Berrettini si sale tra 2,22 e 2,28. Come è stato alla vigilia del match con Sonego, quindi, anche in questo caso Berrettini è costretto a inseguire in quota, nonostante la parità nei precedenti (una vittoria a testa). Anche il mercato dei risultati esatti, infatti, vede avanti De Minaur: lo 0-3 e l’1-3 a favore dell’australiano si giocano rispettivamente a 3,70 e 4,40, mentre il 3-0 e il 3-1 di Berrettini valgono entrambi 6 volte la posta.