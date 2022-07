Tennis: Wimbledon, tedesca Maria prima semifinalista

Luglio 5, 2022

Londra, 5 lug. – (Adnkronos) – Tatjana Maria è la prima semifinalista di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club di Londra. La tedesca, numero 103 del mondo, supera la connazionale Jule Niemeier, numero 97 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-5 in due ore e venti minuti di gioco. Maria aspetta la vincente tra la tunisina Ons Jabeur, numero 2 del mondo e terza testa di serie, e la ceca Marie Bouzkova, numero 66 del ranking Wta.