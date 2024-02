Tennis: Wta Abu Dhabi, titolo alla kazaka Rybakina

Febbraio 11, 2024

Abu Dhabi, 11 feb. -(Adnkronos) – Due finali e due titoli per Elena Rybakina in questo avvio di stagione. E’ infatti la kazaka la vincitrice del torneo Wta 500 di Abu Dhabi (cemento, montepremi 922.573 dollari). Il torneo è il primo di un mini-circuito di tre appuntamenti in Medio Oriente che comprende anche il 1000 di Doha, in Qatar, ed il 1000 di Dubai, di nuovo negli Emirati Arabi Uniti. In una sfida per il titolo che in pratica è stata un derby la 24enne kazaka di origini moscovite, numero 5 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto per 6-1, 6-4, in appena un’ora ed otto minuti di partita, la russa Daria Kasatkina, numero 14 Wta e settima testa di serie. Per Rybakina è il settimo trofeo in carriera su 16 finali disputate, il secondo in stagione su altrettante finali, dopo quello conquistato a Brisbane ad inizio anno. Grazie a questo successo la kazaka da lunedì tornerà in quarta posizione scavalcando la statunitense Jessica Pegula, ferma per un infortunio al collo.