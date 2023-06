Tennis: Wta Bad Homburg, Errani fuori al 2° turno

Giugno 27, 2023

Bad Homburg, 27 giu. -(Adnkronos) – Finisce al secondo turno la corsa di Sara Errani nel torneo Wta 250 di Bad Homburg (erba, montepremi 259.303 dollari). La 36enne di Massa Lombarda, numero 80 del mondo, ha ceduto per 6-2, 7-5, in poco più di un’ora e mezza di partita, alla russa Varvara Gracheva, numero 43 del ranking Wta ed ottava testa di serie. Errani – seguita nel suo box oltre che da coach Pablo Lozano anche da Roberta Vinci – può recriminare per non aver sfruttato per due volte un break di vantaggio nella seconda frazione.