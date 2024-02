Tennis: Wta Cluj-Napoca, esordio vincente per Errani e Cocciaretto

Febbraio 7, 2024

Cluj-Napoca, 7 feb. -(Adnkronos) – Esordio vincente per Sara Errani al torneo Wta 250 di Cluj-Napoca (veloce indoor, montepremi 267.082 dollari). L’azzurra, numero 98 del mondo, supera la statunitense Caty McNally, numero 170 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 21 minuti. Avanza al 2° turno anche Elisabetta Cocciaretto, numero 56 del mondo e quinta testa di serie, che liquida la colombiana Emiliana Arangio, numero 122 del ranking, con un netto 6-0, 6-1 in poco più di un’ora.