Ottobre 15, 2022

Cluj-Napoca, 15 ott. -(Adnkronos) – Jasmine Paolini vola in finale al torneo Wta 250 di Cluj-Napoca (veloce indoor, montepremi 250.000 dollari). L’azzurra, numero 78 del mondo, supera la cinese Xiyu Wang, numero 59 del ranking Wta e 7 del seeding, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 in due ore e 28 minuti. Domani sfiderà per il titolo la russa Anna Blinkova, numero 138 del mondo.