Ottobre 30, 2022

Tampico, 30 ott. – (Adnkronos) – Elisabetta Cocciaretto trionfa nel Wta 125 di Tampico battendo in finale la polacca Magda Linette, numero 55 del mondo e quinta testa di serie del torneo per 7-6, 4-6, 6-1. Un cammino perfetto quello della 21enne marchigiana, numero 79 del ranking Wta, nel torneo messicano dove ha superato nell’ordine la canadese Bouzkova, la colombiana Osorio e la cinese Zhu. La ciliegina è arrivata in finale, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza contro la 30enne polacca.