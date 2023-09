Settembre 19, 2023

Guangzhou, 19 set. -(Adnkronos) – Esordio sul velluto per Lucia Bronzetti, l’unica azzurra in gara nel torneo Wta 250 di Guangzhou (cemento, montepremi 259.303 dollari). La 24enne riminese di Villa Verucchio, numero 60 del ranking, ha liquidato al primo turno per 6-1, 6-0, in un’ora esatta di partita, Ya Yi Yang di Taipei, numero 236 del mondo. Al secondo turno Bronzetti troverà dall’altra parte della rete la giapponese Mouka Uchijima, numero 173 Wta, promossa dalle qualificazioni.