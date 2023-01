Tennis: Wta Hobart, Cocciaretto vince derby con Paolini e vola ai quarti

Gennaio 11, 2023

Hobart, 11 gen. – (Adnkronos) – Con una prestazione solida e senza sbavature Elisabetta Cocciaretto ha centrato l’ingresso nei quarti di finale dell’Hobart International, torneo Wta 250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di Hobart, in Tasmania (Australia), uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (l’altro è Adelaide). Nella notte italiana la 21enne di Fermo, numero 69 del mondo, si è aggiudicata per 6-2, 6-1, in appena 56 minuti di partita, il derby tricolore contro Jasmine Paolini, numero 65 del ranking. Giovedì nei quarti Cocciaretto troverà dall’altra parte della rete la statunitense Bernarda Pera, numero 44 del mondo e sesta favorita del seeding.