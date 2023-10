Ottobre 10, 2023

Hong Kong, 10 ott. -(Adnkronos) – Esordio vincente per Martina Trevisan, l’unica azzurra in gara nel torneo Wta 250 di Hong Kong (cemento, montepremi 259.303 dollari). La 29enne mancina di Firenze, numero 42 del mondo e sesta testa di serie, batte per 7-5, 6-2, in poco più di un’ora e mezza di partita, la spagnola Cristina Bucsa, numero 78 del ranking.