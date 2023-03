Tennis: Wta Indian Wells, Swiatek domina Raducanu e si qualifica ai quarti

Marzo 15, 2023

Palm Springs, 15 mar. -(Adnkronos) – Quattro game e due palle break è il misero bottino raccolto da Emma Raducanu nel match contro Iga Swiatek. Con un’altra vittoria in due set (6-3, 6-1) la polacca, numero 1 del mondo, che quest’anno non ha mai disputato un incontro finito al terzo, è approdata ai quarti di finale sul cemento del torneo Wta 1000 Indian Wells (montepremi 8.800.000 dollari) facendo un altro passo verso la difesa del titolo.

Dimenticata immediatamente la vittoria più sudata contro la canadese Bianca Andreescu di 24 ore prima, la 21enne di Varsavia ha offerto un’altra prestazione di una solidità unica nel circuito nonostante la britannica, in via di ripresa dopo un inizio di stagione tormentato dal punto di vista fisico e di risultati, fosse entrata bene in partita. L’ex campionessa US Open 2021, numero 77 del ranking, dopo aver annullato due palle break nel suo primo turno di servizio ne ha fronteggiate altrettante a suo favore nel game successivo. Non ne vedrà altre per tutto il resto dell’incontro.

Il doppio fallo con cui Raducanu manda Swiatek 0-40 nel sesto gioco è già una prima resa, e gli occhi dal taglio orientale della multiculturale stellina di Sua Maestà si alzano spesso al cielo probabilmente domandando a chi governa le leggi della natura come fare per battere la propria avversaria. Non ci sono molti modi, Swiatek continua a servire divinamente (finirà con il 70% di prime in campo da cui trarrà l’88% di punti) e in risposta non lascia neanche le briciole. Concedendo a Raducanu solo il game in apertura di secondo set, la regina del tennis femminile chiude strappandole la battuta altre tre volte e andando a stringerle la mano a rete dopo un’ora e 24 minuti di partita.