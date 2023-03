Tennis: Wta Monterrey, esordio vincente per Cocciaretto, out Giorgi e Bronzetti

Marzo 1, 2023

Monterrey, 1 mar. – (Adnkronos) – Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto al torneo Wta 250 di Monterrey (cemento, montepremi 259.303 dollari). La 22enne di Fermo, numero 49 del mondo, ha battuto per 7-5, 6-2, in un’ora e 38 minuti di partita, la spagnola Marina Bassols Ribera, numero 124 del ranking Wta. Al secondo turno Cocciaretto troverà dall’altra parte della rete la tedesca Tatjana Maria, numero 73 Wta, che ha sconfitto con un netto 6-1, 6-0, in appena 64 minuti, Lucia Bronzetti, numero 68 del mondo, al quinto ko consecutivo all’esordio. Eliminata anche Camila Giorgi. La 31enne di Macerata, numero 46 Wta, reduce dal successo a Merida (quarto titolo in carriera), ha ceduto 6-4, 7-5, in un’ora e 51 minuti di partita, alla rumena Elena-Gabriela Ruse, numero 160 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.