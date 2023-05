Maggio 26, 2023

Rabat, 26 mag. – (Adnkronos) – Lucia Bronzetti si qualifica per la finale del torneo Wta 250 di Rabat (terra, montepremi 259.300 dollari). L’azzurra, numero 102 del mondo, supera la statunitense Sloane Stephens, numero 35 del ranking Wta e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-1 in un’ora e due minuti. Bronzetti affronterà in finale l’austriaca Julia Grabner, numero 74 del mondo.