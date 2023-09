Settembre 12, 2023

San Diego, 12 set. – (Adnkronos) – Semaforo rosso per Jasmine Paolini, l’unica azzurra al via nel torneo Wta 500 di San Diego (cemento, montepremi 780.637 dollari). Nella notte italiana la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 33 del mondo, ha ceduto per 7-5, 6-0, in poco meno di un’ora e mezza di partita, alla 22enne statunitense Emma Navarro, numero 61 Wta, proveniente dalle qualificazioni.