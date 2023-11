Tennis: Zugarelli, ‘Sinner fenomeno, ha la stoffa per vincere Slam e diventare numero 1’**

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – “Jannik Sinner è pronto per fare tutto, non gli manca nulla tecnicamente e tatticamente per raggiungere i traguardi più alti del nostro sport e quindi vincere le Atp Finals, i tornei dello Slam e arrivare ad essere numero uno del mondo, non so se ci riuscirà già questa settimana a Torino ma lo farà presto”. Così all’Adnkronos Tonino Zugarelli, vincitore della Coppa Davis nel 1976, all’indomani del successo di Jannik Sinner su Novak Djokovic in un match del gruppo verde delle Atp Finals di Torino.

“Quando batti Djokovic nel modo in cui lo ha battuto lui, vuol dire che ci sei -sottolinea Zugarelli-. Credo gli manchi, ma è solo questione di tempo, qualcosa dal punto di vista fisico nei match tre set su cinque che possono durare anche 4-5 ore e lì abbiamo visto in passato che qualcosa ha pagato ma, ripeto, è solo questione di tempo e di allenamento e arriverà anche a vincere maratone di 5 ore”.