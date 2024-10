Terni Digital Week, Festival sull’Innovazione Digitale del Centro Italia

18 Ottobre 2024

ROma, 18 ott. (Adnkronos) – Dopo l’importante successo dello scorso anno, il Direttivo organizzativo della manifestazione ideata da Edoardo Desiderio, ha proseguito l’infaticabile lavoro annuale attraverso la collaborazione con numerosi enti, partner, imprese e professionisti internazionali per assistere dal 16 al 20 Ottobre, ad incontri di alto livello formativo, workshops e meeting su Intelligenza Artificiale, Comunicazione, Marketing, Social Media, Metaverso, ChatGPT, Robotica, Big Data, gaming, Sanità Innovativa, Blockchain, e-government, Education, Startup e finanza agevolata per le imprese.

La manifestazione di particolare valore culturale e sociale è già patrocinata dal Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, FORMEZ, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Provincia di Terni, Comune di Terni, Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, associazioni di categoria territoriali, Ordini Professionali: Ordine Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Terni, Ordine degli Avvocati di Terni, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Terni, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Terni, Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria, e da altri numerosi enti pubblici e privati che hanno creduto fin da subito in questo progetto nato nel 2019.

Terni Digital Week, si configura ad oggi, tra i principali eventi nazionali con l’obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione e nelle imprese, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Sistema Paese. La settimana digitale nasce infatti, per sensibilizzare il territorio nazionale e in particolare il Centro Italia ai temi del digitale, grazie alla presenza di speakers nazionali e internazionali e partnership rilevanti con aziende ed enti locali e nazionali che si occupano di digitale ma anche attraverso accordi di partenariato con altri eventi nazionali come DIGITALmeet, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, promosso da Fondazione Comunica e Talent Garden di Padova, oltre alla ormai avviata collaborazione con il Digital Security Festival.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel cuore del centro storico della città di Terni, presso la sala DIGIPass della Biblioteca Comunale ma anche presso l’auditorium ‘Falcone-Borsellino’ dell’Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “A.Casagrande – F.Cesi”, in virtù dell’importante collaborazione avviata da tempo con l’Istituto, per lo sviluppo dei percorsi e per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Non mancherà la fruizione in streaming di tutti gli eventi che saranno trasmessi anche online sui canali ufficiali della kermesse e tramite i social, avendo ottenuto già in passato un riscontro importante con utenti e appassionati al mondo digitale collegati da tutta Italia e non solo.

L’evento, beneficia anche del contributo della Fondazione Carit, che supporta il progetto ‘TERNI DIGITALE 2024: INTELLIGENZA ARTIFICIALE & ADVANCED ANALYTICS PER I PROFESSIONISTI’ per le attività divulgative di Terni Digital Week e per l’organizzazione del primo corso di formazione rivolto agli Ordini Professionali del territorio, denominato ‘AI LAB PER PROFESSIONISTI – Soluzioni di Intelligenza Artificiale & Advanced Analytics’. Un corso innovativo, del tutto unico, erogato gratuitamente ai professionisti degli Ordini che hanno aderito. La docenza del corso è affidata al Prof. Paolo Dello Vicario, CEO & Founder della martech company ByTek, partner del gruppo Datrix ed esperto di Performance Marketing & AI. Le modalità di fruizione saranno in forma blended con un approccio di eLearning e quindi online accompagnato da metodi tradizionali in presenza.

Durante la settimana digitale, come ogni anno, saranno assegnati anche i premi dedicati all’innovazione. Il Direttivo Organizzativo dell’Associazione Terni Digital, ha scelto di premiare i professionisti che in ambito digitale che si sono contraddistinti per attività di divulgazione della cultura digitale e per progetti innovativi. Mauro Conti: Top Italian Scientist, presidente del corso di laurea magistrale in Cybersecurity presso l’Università di Padova, esperto di Sicurezza Informatica e Cybercrime. Sergio Talamo: Giornalista professionista con menzione di merito e Docente, è Direttore Comunicazione Istituzionale e Relazioni con le PA di FORMEZ PA. Fabio Bolzetta: Giornalista, Conduttore TV2000 e autore del libro ‘La Chiesa nel digitale’. Gerardo Iovane: Docente presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Matematica Applicata dell’Università degli Studi di Salerno. Dario Fidanza: General Manager BIG SB SpA e membro del board di Unindustria Roma – Frosinone – Latina – Rieti – Viterbo. Christian Tosolin: Giornalista, Founder e Direttore digitalepopolare.it, docente per ComPA, centro di competenza per la Pubblica Amministrazione. Perri Karyal: Streamer Twitch & Gaming Innovator.

Da quest’anno ad aggiungersi ai professionisti che si sono contraddistinti c’è anche l’Area Start-up grazie alla collaborazione con MICH – Maestrale Innovation Creative Hub, le start-up premiate sono: LIGTH – Daniela Pimponi – La startup LIGHT si occupa di gestione dell’energia in particolar modo di ottimizzazione della gestione dell’energia in sistemi complessi, con particolare attenzione alla gestione delle rinnovabili e ai sistemi di accumulo e con un forte Focus sull’accumulo tramite i sistemi basati sull’idrogeno. WOW_LAB – Paolo Silvestri – Wow_Lab crea ecosistemi in realtà aumentata per la crescita digitale e culturale del territorio. Sviluppa applicazioni mobile, WEB-AR e dispositivi per esperienze innovative che integrano il mondo digitale a quello fisico tramite la realtà aumentata, per un uso sia consumer che professionale.

La cerimonia di premiazione è prevista per Venerdì 18 Ottobre alle ore 17.30 presso la sala DigiPass della Biblioteca Comunale. Il programma di quest’anno, prevederà anche delle attività dimostrative con un’area gaming dedicata, Sabato 19 Ottobre con importanti ospiti del settore: Perri Karyal – Streamer Twitch, Youtuber e Gaming Innovator che effettuerà una dimostrazione del gioco Elden Ring attraverso l’utilizzo della forza del pensiero, e Nefastone – Streamer Twitch e Youtuber. Sempre nel pomeriggio di Sabato è prevista una room for fun in collaborazione con ‘YellowDuckie’

Spazio anche alla robotica con spettacoli e intrattenimento di robot in Bct e piazza della Repubblica, Domenica 20 Ottobre, giornata coordinata da Ermes Maiolica (Presidente del DETA Dipartimento Europeo Tutela Androidi). Terni Digital ha deciso di ampliare lo spettacolo anche a coloro che non potranno essere in Piazza della Repubblica e per questo presso l’ Azienda Ospedaliera ‘S.Maria’ di Terni nel Reparto Pediatria e neonatologia-UTIN (Unità Terapia Intensiva Neonatale), sarà realizzato uno spettacolo con il Robot ‘Teotronico’ con i bambini e il personale sanitario.

Tra le collaborazioni di quest’anno, anche grande attenzione al tema education con un panel previsto per Giovedì 17 Ottobre alle ore 16.00 presso la Bct, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, che pone l’attenzione sul ruolo degli insegnanti e degli educatori nell’uso dell’intelligenza artificiale e dei dati nell’insegnamento e nell’apprendimento. Terni Digital in collaborazione con l’area Tweenagers della Biblioteca Comunale, HackLab Terni APS e il DETA, hanno pensato anche ai più piccoli con un innovativo laboratorio per i bambini delle scuole elementari del Comune di Terni, che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente e sperimentare applicativi digitali dando spazio alla creatività con la programmazione di Scratch.

Il Direttivo Organizzativo, ha deciso infine di rendere ancor più coinvolgente la settimana digitale attraverso l’organizzazione del VideoMapping ‘UN AMORE PER LA CITTA’’ Una realizzazione Euromedia in collaborazione con Plasmedia dove si proporrà alla cittadinanza la storia di Terni, i suoi personaggi, i miti e le leggende che ne hanno creato nei secoli l’identità e la cultura saranno raccontati con animazioni e immagini suggestive, attraverso proiezioni digitali sulla facciata di Palazzo Spada sede istituzionale del Comune di Terni. Lo spettacolo verrà ripetuto in loop dalle ore 19:00 fino alle ore 23:30. Tutte le informazioni sul programma e i relatori presenti sono consultabili nel sito ufficiale www.ternidigitalweek.com e sui canali social dell’evento.