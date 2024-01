Terni: Pd, ‘da Bandecchi quotidiano vilipendio istituzioni’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Ogni giorno questo Bandecchi sembra toccare il fondo dell’arroganza, della violenza non solo verbale, della volgarità, del più becero maschilismo. E ogni giorno supera ogni limite. Un minimo di serietà lo porterebbe a lasciare quella carica alla quale è stato eletto e che ricopre senza né disciplina né onore. Se, come probabile, non lo farà, è evidente che la sua permanenza, quotidiana offesa alla città, alle tradizioni di civiltà di Terni e dell’Umbria, rappresenta un costante vilipendio all’istituzione. Continuiamo ad auspicare un intervento delle autorità prefettizie e del Ministero dell’Interno”. Cosìi parlamentari umbri del Pd Anna Ascani e Walter Verini.