Terni: Sereni (Pd), ‘da sindaco parole indegne’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Anche oggi il sindaco di Terni non si è smentito, nella discussione in Consiglio comunale su un tema di grande urgenza e attualità come quello della violenza di genere. Parole volgari e inammissibili, stereotipi figli di ignoranza e maschilismo. Bandecchi pensa forse così di guadagnare visibilità e importanza mentre non fa che oltraggiare le donne e il ruolo istituzionale che dovrebbe ricoprire con disciplina e onore. Ci domandiamo come sia possibile che nessuna autorità dello Stato intervenga per tutelare la dignità delle istituzioni”. Così Marina Sereni, della segreteria nazionale Pd.